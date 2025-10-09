Habertürk
Habertürk
        Yunanistan Edirne Konsolosu Balios, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

        Yunanistan Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Giriş: 09.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:58
        Yunanistan Edirne Konsolosu Balios, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Yunanistan Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, konsolos Balios'u yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

        Balios da Sezer'e teşekkür etti.

