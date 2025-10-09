İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sağanak sonrası olası su baskınlarına karşı incelemede bulundu.

Kerman, Köprü Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi.

Alınan tedbirleri inceleyen Kerman, sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı hazırlıklı olduklarını kaydetti.

- Uyanık, öğrencilerle bir araya geldi

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Serhat İlkokulu'nu ziyaret etti.

Uyanık, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Uyanık, Filistin farkındalık eğitimine de katıldı.

Öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Uyanık, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, duyarlı ve değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

Ziyarette şube müdürleri Aylin Kurt ve Abdullah Deniz de yer aldı.

- Şap hastalığı bilgilendirmesi yapıldı