Edirne'de 9 ayda 573 göçmen kaçakçısı yakalandı

Edirne'de yılın ilk 9 ayında, düzensiz göçün önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 573 göçmen kaçakçısı yakalandı

Vali Yunus Sezer, Valilikte, gazetecilere yaptığı açıklamada düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında sınır hattında ve kent genelinde sıkı tedbirler alındığını söyledi.

Yapılan başarılı çalışmaların karşılığının alındığını belirten Sezer, "Sınır hattında, ilçelerimizde ve yaklaşma mesafelerinde yapılan denetimlerle, yürütülen takipli çalışmalarla beraber ilimiz büyük oranda göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Bu kapsamda çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Alınan tedbirleri artırarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Edirne'de yasa dışı geçişlere izin verilmediğini dile getiren Sezer, kentte düzensiz göç hareketliliğinin yüzde 90 azaldığını vurguladı.

Sezer, göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Operasyonların kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, "Organizatörlerin yakalanmasına yönelik yoğun çalışmalarımız var. Bu sene 573 göçmen kaçakçısı yakaladık. Göçmen kaçakçılığına karışan 290 araç ele geçirdik. Bu önemli bir çalışma. Güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.