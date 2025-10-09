Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Anahtar" oyunu sahnelenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği "Anahtar" oyunu, Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’ndaki sahnede tiyatroseverlerle buluşacak oyun, anahtarı kaybettikleri için evlerinde kilitli kalan genç bir çiftin hikayesi üzerinden aile içi ilişkiler ve toplumsal sorgulamaları ele alıyor.

Visar Kruşa’nın kaleme aldığı, tek perdeden oluşan ve 1 saat 15 dakika süren oyun Priştine’de bir stüdyo dairede geçiyor. Kapıyı kimin açtığı ve anahtarı kimin kaybettiğinin belirsiz olduğu hikayede, karakterler Ermira ve Kreşniku, bir gün içinde geçmişleriyle ve birbirleriyle yüzleşerek iletişimsizlik, yalnızlık ve sosyal sistemin baskısı üzerine düşündürüyor.

Ömer Polat’ın yönettiği "Anahtar" oyunu, 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde saat 20.00’de sahnelenecek.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.