Enez'de ağlara takılan kefal balıkçıları sevindirdi

Enez ilçesinde ağlara takılan kefal balıkçıların yüzünü güldürdü.
İlçede etkili olan sağanağın ardından denize ağlarını atan balıkçılar Çağrı Engin ve İsmail Yeni, bol miktarda kefal yakaladı.
Yaklaşık 500 kilogram balıkla limana dönen balıkçılar, kefalin kilogramını 150 liradan satışa sundu.
