        Edirne Haberleri

        Edirne'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 30.11.2025 - 21:39 Güncelleme: 30.11.2025 - 21:43
        Edirne'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        C.K. idaresindeki 22 AFB 624 plakalı motosiklet, Muammer Aksoy Caddesi'nde A.U'nun kullandığı 22 BH 330 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

