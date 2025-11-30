Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:41
        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Eski ve Saçlımüsellim köylerindeki denetimlerde Fas, Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

