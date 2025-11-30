Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Enez ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enez ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Enez Belediyesince, doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımı devam ediyor.

        Belediye Başkanı Özkan Günenç, Yeni Mahalle Abburrahman Altuğ Sokak'taki yol yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

        Günenç, Mehmet Gemici Caddesi'ndeki çalışmaların da kısa sürede bitirilerek caddenin vatandaşların kullanımına açılacağını ifade etti.

        - Keşan Belediyesine yeni araç alındı

        Keşan Belediyesine 2 çöp kamyonu satın alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışmalarının daha etkin, hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınan 2 çöp kamyonu belediyeye kazandırıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araçların, 8 milyon 254 bin 661 liraya satın alındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de ilkokul öğrencilerinin resim sergisi sanatseverlerle buluştu
        Edirne'de ilkokul öğrencilerinin resim sergisi sanatseverlerle buluştu
        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar, İpsala ve Keşan'da...
        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar, İpsala ve Keşan'da...
        Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ebru etkinliği düzenlendi
        Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ebru etkinliği düzenlendi
        Edirne'de gıda işletmeleri denetlendi
        Edirne'de gıda işletmeleri denetlendi
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 14 şüpheli adliyede (2)
        Edirne merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 14 şüpheli adliyede (2)