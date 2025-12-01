Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:40
        Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan zanlı tutuklandı.

        Yeniköy Mahallesi'nde K.G'ye ait hafif ticari aracın çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Plaka Tanıma Sistemi üzerinden yapılan taramada araç, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde terk edilmiş halde bulundu.

        Araçta inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sonucu Afgan uyruklu H.G.M. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan araç yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

