Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan zanlı tutuklandı.
Yeniköy Mahallesi'nde K.G'ye ait hafif ticari aracın çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Plaka Tanıma Sistemi üzerinden yapılan taramada araç, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde terk edilmiş halde bulundu.
Araçta inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sonucu Afgan uyruklu H.G.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan araç yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.