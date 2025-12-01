Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne ile nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'da son dönemde etkili olan yağışların etkisiyle yükseldi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yağışlardan olumlu yönde etkilendi.

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle dip seviyede akan nehirlere sağanaklar can suyu oldu.

Kasım ayı başında saniyede 90 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi, sağanakların ardından 254 metreküpe ulaştı.

Tunca'nın debisi ise 2 kattan fazla artarak 2 metreküp/saniyeden 5 metreküp/saniyeye çıktı.

Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da suyun yükselmesiyle gözden kayboldu.

Meriç Nehri kenarındaki işletmelerden birinin sahibi Kemal Kılıç, AA muhabirine yağışların etkisiyle nehirlerin dolduğunu söyledi.

Kuraklığın etkilerinin azalmasının sevindirici olduğunu ifade eden Kılıç, "Yağmurlarla birlikte kentimize rahmet ve bereket geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Edirne'de hem de komşu ülkemiz Bulgaristan'daki yağışların büyük etkisi oldu. Nehirlerimizde su seviyesi yükselmeye başladı. Umarım böyle devam eder. Yaz aylarında kuraklık yaşamayız. Çiftçilerimiz ve suya ihtiyaç duyan herkes bu sudan faydalanır. Düşen her damla yağmurun akan her damla suyun kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.