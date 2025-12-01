Habertürk
        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una yöre sakinleri yerleşti. Sitenin adı "Anka Toplu Konutları" olarak değişti

        Giriş: 01.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:41
        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una yöre sakinleri yerleşti.

        EBRAR SİTESİ YERİNE 785 KONUT VE İŞ YERİ İNŞAAT EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; depremlerde 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin yerine 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi. Konut ve iş yerlerinde teslimler bu yılın ilk çeyreğinde başladı.

        Teslimlerin hızlanmasıyla yerleşim alanında sosyal ve ekonomik hareketlilik de arttı.

        SİTENİN YENİ ADI "ANKA TOPLU KONUTLARI" OLDU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, bölgenin kısa sürede canlandığını söyledi.

        Yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una ailelerin yerleştiğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

        "Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bu alanda büyük acılar yaşandı. Bakanımızın talimatıyla ve vatandaşlarımızın görüşleri alınarak, buraya yeniden inşa edilen konutlara Anka Toplu Konutları adı verildi."

        "BU İSİM AYAĞA KALKIŞI SİMGELİYOR"

        Sitenin yeni adının yeniden doğuşu simgelediğini söyleyen Şeker, "Bu isim, hem bölgenin yeniden doğuşunu hem de insanların birbirine tutunarak ayağa kalkışını simgeliyor. Şehir olarak acılarımızdan güçlenip yeniden yükselişimizi anlatan bu çalışma, tüm emeğimizin milletimiz için olduğunu gösteriyor." dedi.

        "BURADAKİ YENİDEN DOĞUŞ BİZE UMUT VERİYOR"

        Site sakinlerinden Samet Kılıç da depremlerde annesi, babası ve kardeşini kaybettiğini söyledi: "Buradaki dönüşüm ve yeniden doğuş, bize adeta bir Anka kuşunun yükselişini hatırlattı. Nasıl ki Anka kuşu küllerinden doğup kanat çırpıyorsa, Ebrar Sitesi de kısa sürede ayağa kalktı ve insanlar buraya yerleşmeye başladı. Buradaki yeniden doğuş, bize umut veriyor."

