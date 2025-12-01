Habertürk
        Anız yangınında feci ölüm! Yoğun duman zehirledi!

        Anız yangınında feci ölüm! Yoğun duman zehirledi!

        Şanlıurfa'da bir tarlada çıkan anız yangınında facia yaşandı. Olayda yoğun dumandan zehirlenen 48 yaşındaki çiftçi Mehmet Özcan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:48
        Anız yangınında feci ölüm!
        Şanlıurfa'da tarlada çıkan anız yangınına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen çiftçi Mehmet Özcan (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kentte ekilen mısırın hasat edildiği tarlada dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.

        Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden Mehmet Özcan, yoğun dumana maruz kalarak karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        BAYGIN HALDE BULUNDU

        İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, baygın halde bulunan Özcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

