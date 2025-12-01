Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı.

Toplantıda, sathi kaplama aracı, toprak silindiri, lastik tekerlekli silindir ve greyder alınması için İl Özel İdaresine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gegeoğlu, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü personeli Rahim Haseki'nin ani ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.