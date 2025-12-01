Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe stadyumunda tadilat çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:24 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe stadyumunda tadilat çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada spora desteklerinin sürdüğünü belirtti.

        İlçe stadyumunun tribünlerinde yenileme ve boya çalışması yapıldığını aktaran Ormankıran, çevre temizliğin de yapıldığını kaydetti.

        - Keşan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediye araç parkını genişletmeye devam ettiklerini bildirdi.

        Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli sunmak amacıyla 2 temizlik aracını belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

        Özcan, ilçenin daha temiz ve daha düzenli olması için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı
        Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı
        Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Edirne'de araç çalıp İstanbul'a kaçan şüpheli, tutuklandı
        Edirne'de araç çalıp İstanbul'a kaçan şüpheli, tutuklandı
        Askeri araca ve otomobile çarpan ATV'nin alkollü sürücüsü yaralandı
        Askeri araca ve otomobile çarpan ATV'nin alkollü sürücüsü yaralandı
        Edirne'de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti
        Edirne'de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti
        Kışın susuzluk hissi azalsa da günlük sıvı alımı düşürülmemeli
        Kışın susuzluk hissi azalsa da günlük sıvı alımı düşürülmemeli