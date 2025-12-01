Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe stadyumunda tadilat çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada spora desteklerinin sürdüğünü belirtti.

İlçe stadyumunun tribünlerinde yenileme ve boya çalışması yapıldığını aktaran Ormankıran, çevre temizliğin de yapıldığını kaydetti.

- Keşan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediye araç parkını genişletmeye devam ettiklerini bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli sunmak amacıyla 2 temizlik aracını belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

Özcan, ilçenin daha temiz ve daha düzenli olması için çalıştıklarını kaydetti.