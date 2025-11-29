Edirne'de ilkokul öğrencilerinin resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, "Öğretmenler Günü ve Gelecekteki Ben" temasıyla hazırlanan sergiyi ziyaret edenlere resimlerin hikayelerini anlattı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen Renkli Kalemler Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resimler Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında sergilendi.

