Edirne'de ilkokul öğrencilerinin resim sergisi sanatseverlerle buluştu
Edirne'de ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen Renkli Kalemler Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resimler Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında sergilendi.
Öğrenciler, "Öğretmenler Günü ve Gelecekteki Ben" temasıyla hazırlanan sergiyi ziyaret edenlere resimlerin hikayelerini anlattı.
Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Sergi kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Sergi, yarına kadar gezilebilecek.
