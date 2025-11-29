Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ilkokul öğrencilerinin resim sergisi sanatseverlerle buluştu

        Edirne'de ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:00
        Edirne'de ilkokul öğrencilerinin resim sergisi sanatseverlerle buluştu
        Edirne'de ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen Renkli Kalemler Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resimler Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında sergilendi.

        Öğrenciler, "Öğretmenler Günü ve Gelecekteki Ben" temasıyla hazırlanan sergiyi ziyaret edenlere resimlerin hikayelerini anlattı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Sergi kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Sergi, yarına kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

