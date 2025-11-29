Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ebru etkinliği düzenlendi

Eğitmenliğini Öğr. Gör. Fatma Dağlı'nın yaptığı etkinlikte, ziyaretçiler ve öğrenciler ebru yapma fırsatı buldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen ebru etkinliğine ziyaretçiler ilgi gösterdi.

