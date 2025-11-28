Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor transfere hazırlanıyor

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı.

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın Türk futbolu adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ayaydın, 10 futbolcunun çeşitli sürelerde ceza aldığını belirterek, "Biz buna birinci furya diyoruz çünkü bunun ikinci furyası da olacak. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay. 9 ile 12 ay arasında ceza alanlar da var, bu nedenle kadromuz ciddi anlamda daraldı." dedi.

Liglere verilen aranın sona erdiğini ve hafta sonu Polatlı 1926 SK ile evlerinde karşılaşacaklarını ifade eden Ayaydın, taraftar desteğinin önemini vurguladı.

Futbolcuların arkasında olduklarını vurgulayan Ayaydın, şunları kaydetti:

"Birçok sorunla uğraşırken kadro eksikliği işleri daha da zorlaştırdı. Kamuoyunda futbolcuların sanki şike yapmış gibi ceza aldıkları algısı oluştu. Ben tek tek maçlarını inceledim, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbi gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük kuponlarla bahis yapmış. Federasyonun uygulaması doğru. Eğer şike varsa, futbolcusundan başkanına kadar herkes cezasını çekmelidir."