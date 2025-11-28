Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan sanık K.C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Pakarda'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Sanık K.C.A, savunmasında olayın kasıtlı şekilde meydana gelmediğini savunarak pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından K.C.A'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis 4 ay hapis cezası verdi.

- "Verilen hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor."

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Pakarda ailesinin avukatı Süleyman Eren, çok sağlıklı ve bilinçli bir yargılama olduğunu belirterek, mahkeme heyetine teşekkür etti.