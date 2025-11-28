Kapıkule'de bir araçta 23 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta 23 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında sınır kapısında SUV tipi bir aracı durdurdu.
Yabancı uyruklu sürücünün kullandığı araç x-ray taramasına sevk edilerek narkotik dedektör köpeğiyle arandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileriyle koordineli şekilde gerçekleştirilen kontrolde, aracın döşeme ve tabanındaki bölmelere gizlenen 23 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
