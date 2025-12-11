Edirne Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıranlara fidan hediye edildi

Fidan hediye edilen vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, fidanları kısa sürede toprakla buluşturacaklarını ifade etti.

İşlem için müdürlüğe gelen vatandaşlara çam, ıhlamur ve servi fidanı dağıtıldı.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında Edirne Tapu Müdürlüğü girişinde stant kuruldu.

