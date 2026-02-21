Edirne'de Er Meydanı'nın geleceği konuşuldu

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, Er Meydanı'ndaki mekansal değişimin somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Bilar, Edirne Kent Konseyince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Er Meydanı’nın Geleceği" başlıklı forumda yaptığı konuşmada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1924 yılından bu yana Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldığını hatırlattı.



Kırkpınar'ın Edirne’nin toplumsal hafızasını ve kültürel kimliğini yansıtan köklü bir gelenek olduğunu aktaran Bilar, mirasın özgün kimliğiyle gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.



Er Meydanı'nın yalnızca güreşlerin yapıldığı bir alan değil, kültürel belleğin somutlaştığı tarihsel bir mekan olduğunu ifade eden Bilar, mekan değişikliğinin aidiyet ve süreklilik açısından dikkatle ele alınması gerektiğini kaydetti.



Bilar, Er Meydanı'nda güreşen pehlivan sayısının azaltılmasının, Kırkpınar açısından dikkat çekici ve tartışılması gereken bir daralmaya işaret ettiğini savunarak, "Bu örnekler, Kırkpınar’ın tarihsel merkezi konumunun zaman zaman gölgelenmeye çalışıldığını göstermektedir." dedi.



Bilar, mekanın değişmesinin UNESCO tarafından tescilli somut olmayan kültürel mirasın özgün bağlamını zedeleyebileceğini belirterek, bunun kent kimliği ve kültürel hafıza açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi.



Forumda şehir plancısı Namık Kemal Döleneken, Hüseyin Erkin ve Ayten Eren de konuşma yaptı.



UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı’nın Sarayiçi Adası’nda farklı bir noktaya taşınması planlanıyor.



