Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlana Camisi'nde irmik helvası ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlana Camisi'nde irmik helvası ikramında bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve teşkilat mensupları, teravih namazı sonrası Mevlana Camisi avlusunda vatandaşlara irmik helvası ikram ederek hayırlı ramazanlar diledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, ramazan boyunca Edirne’nin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyeceklerini belirtti.

        Ramazanın huzurunun, gönüller birleşince çok daha kıymetli olduğunu aktaran İba, "Edirne'mizin her sokağında, her mahallesinde aynı gönül sıcaklığını hissediyoruz. Bu ayın bereketini sadece sofralarda değil, gönüllerimizde de çoğaltıyoruz. Ettiğimiz hoş sohbetlerimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Gönül birliğimizin bereketi tüm aya yayılsın inşallah." ifadelerini kullandı.

        - Edirne Ülkü Ocaklarından iftar programı

        Edirne Ülkü Ocaklarınca Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu İftar Sofrası kuruldu.

        Bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Çetin, ramazanın gönülleri yumuşatan, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir ay olduğunu söyledi.

        İftar vesilesiyle ülkücü hareketin onur nişanesi olarak tarihe geçen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle andıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Fırat kardeşimiz, üniversite sıralarında yalnızca kendi geleceğini değil, Türk milletinin istikbalini düşünen bir dava insanıydı. İnandığı değerleri hayatının merkezine koymuş, gerektiğinde bedel ödemekten çekinmemiştir. Başta Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ramazan ayının birlik ve dirliğimizi pekiştirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        İftara MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

        Benzer Haberler

        Edirne Belediye Başkanı Gencan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
        Edirne Belediye Başkanı Gencan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne Belediye Başkanı Gencan gözaltıları değerlendirdi:
        Edirne Belediye Başkanı Gencan gözaltıları değerlendirdi:
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türk Kızılay Edirne Şubesinden Genel Başkan Yılmaz'a ziyaret
        Türk Kızılay Edirne Şubesinden Genel Başkan Yılmaz'a ziyaret
        4 yıl aradan sonra Selimiye Camii'nde ilk cuma
        4 yıl aradan sonra Selimiye Camii'nde ilk cuma