        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay Edirne Şubesinden Genel Başkan Yılmaz'a ziyaret

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Yönetim Kurulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:05
        Türk Kızılay Edirne Şubesinden Genel Başkan Yılmaz'a ziyaret
        Türk Kızılay Edirne Şubesi Yönetim Kurulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret etti.


        Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.


        Görüşmede ayrıca kurumun gelecek dönem yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.


        Açıklamada, nazik misafirperverliği dolayısıyla Genel Başkan Yılmaz'a teşekkür edilerek, Türk Kızılay Edirne Şubesi olarak vatandaşlara hizmet etmek adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdürecekleri ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

