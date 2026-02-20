Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi

        Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'na kurulan "Ramazan Sokağı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:28 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'na kurulan "Ramazan Sokağı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


        Vali Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nin gölgesinde oluşturulan etkinlik alanını gezdi. Vatandaşlar, kurulan "Ramazan Sokağı" dolayısıyla Sezer'e teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni görmek için on binlerce insanın Edirne'ye geldiğini söyledi.

        Valilik olarak Selimiye'nin gölgesinde, bir ay boyunca sürecek etkinlikler planladıklarını belirten Sezer, Ramazan Sokağı konseptiyle çeşitli kültürel ve dini programların hayata geçirildiğini ifade etti.

        Etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri, söyleşiler, ilahiler, çocuklara yönelik oyunlar, Karagöz-Hacivat gösterileri, geleneksel tiyatrolar ve çeşitli sahne programlarının yer aldığını aktaran Sezer, akşam saatlerinde ailelerin çocuklarıyla gelerek ramazanın manevi atmosferini yaşayabilecekleri bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

        Programların ikinci gününe yoğun katılım olduğunu dile getiren Sezer, "On binlerce insan ziyaret ediyor ve büyük bir memnuniyet var. İnşallah ramazan boyunca devam edecek. Edirne'miz bu konuda bütün etkinliklere çok hasret. Bunun geleneksel hale gelmesi için bir adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Sezer, ilerleyen yıllarda Selimiye çevresinin tıpkı İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı gibi iftar ve ibadetle birlikte kültürel etkinliklerin de yapıldığı bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, vatandaşların hem namazlarını kılıp hem de iftarlarını Selimiye çevresinde açabilecekleri bir alan oluşturduklarını sözlerine ekledi.

        - Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında

        Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında geleneksel sanatlar, musiki, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri ile çocuk programları Edirnelilerle buluşacak.

        Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

        Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek ve film gösterimleri yapılacak.

        Konser programlarında ise İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

        Her yaştan ziyaretçiye ramazan ayı boyunca hitap edecek etkinlikler, ücretsiz olarak izlenebilecek.

        Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet stantları da bulunacak.

        Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!

        Benzer Haberler

        Edirne'de aranan yaşlı adam Gelibolu'da bulundu
        Edirne'de aranan yaşlı adam Gelibolu'da bulundu
        Edirne'deki Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürüyor
        Edirne'deki Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürüyor
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti
        Edirne'de kayboldu, 2 gün sonra Çanakkale'de bulundu
        Edirne'de kayboldu, 2 gün sonra Çanakkale'de bulundu
        Türk Kızılay Edirne Şubesi, Ramazan Sokağı'nda ikramlarda bulundu
        Türk Kızılay Edirne Şubesi, Ramazan Sokağı'nda ikramlarda bulundu
        Edirne'de 'imar ruhsatında usulsüzlük' operasyonunda 11 gözaltı
        Edirne'de 'imar ruhsatında usulsüzlük' operasyonunda 11 gözaltı