Edirne'deki Eski Cami'de "kılıçla hutbe" geleneği asırlardır sürüyor

Edirne'deki Eski Cami'de 6 asırdır cuma namazlarında kılıçla hutbe okunması geleneği sürdürülüyor.





Kentteki vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için selatin camilerde (Osmanlı padişahlarının, valide sultanların yaptırdığı, içinde padişahın namaz kılması için hünkar mahfili bulunan cami) yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun yaşandığı selatin camilerden biri olan Eski Cami'de kılıçla hutbe geleneği, ilk kez camiye gelenler için ilgi çekici oldu.



İmamların 6 asırdır cuma günleri kılıçla hutbe okuduğu camide minbere çıkan imam, kılıcı yanına bırakarak hutbeyi okudu.



Sağ eliyle havaya kaldırdığı kılıçla dua eden imam, ardından minberden inip kılıcı bırakarak cuma namazının farzını kıldırdı.



Eski Cami Müezzini Salih Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneğin yaklaşık 6 asırdır sürdüğünü söyledi.



Geleneğin caminin yapıldığı 1403-1414 yıllarına dayandığını belirten Tatlı, "Cuma hutbesinde okunan ayette cemaate anlatılmak istenen Allah'ın adaleti emrettiğidir. Hutbede takva, ahlak, ıslah, eğitim, birlik ve beraberlik temaları işlenir. Kılıç, adaletin, hakkın, birliğin, beraberliğin ve egemenliğin sağlandığını temsil eder." dedi.



Tatlı, bunun tarihi ve kültürel bir miras olduğunu, geleneği yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti.



- Eski Cami



Emir Sultan Çelebi tarafından 1403'te yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414'te tamamlandı.



Cami 1749'da yangında, 1752'de de Edirne depreminde zarar gördü. I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.

