        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay Edirne Şubesi, Ramazan Sokağı'nda ikramlarda bulundu

        Türk Kızılay Edirne Şubesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:27 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:32
        Türk Kızılay Edirne Şubesi, Ramazan Sokağı'nda ikramlarda bulundu
        Türk Kızılay Edirne Şubesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

        Selimiye Camisi'nin gölgesinde kurulan Ramazan Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bin lokma dağıtıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşıldığı programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi, Kızılay rozetleri takıldı.

        Etkinliğe, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, yönetim kurulu üyeleri, Kızılay çalışanları ve gönüllüler katıldı.

        Baytar, burada yaptığı açıklamada, ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Baytar, şunları kaydetti:

        "Gönüllere huzur, sofralara bereket getiren 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir. Sosyal destek çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızın ramazan ayını huzur içinde geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Mübarek ramazan ayının tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Türk Kızılay Edirne olarak vatandaşlarımıza dokunmaya, kimsesizlerin kimi olmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

