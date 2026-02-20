Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Gencan gözaltıları değerlendirdi:

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Giriş: 20.02.2026 - 20:47 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:47
        Edirne Belediye Başkanı Gencan gözaltıları değerlendirdi:
        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Belediyeye ait restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Gencan, operasyondan sabah saatlerinde haberdar olduklarını söyledi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından belediyeye yalnızca gözaltı işlemlerine ilişkin bilgilendirme evrakı ulaştığını belirten Gencan, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, bu nedenle somut bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

        Başsavcılığın resmi bilgilendirmesi dışında belediyeden herhangi bir evrak talebinin bulunmadığını aktaran Gencan, sürecin hukuki çerçevede yürütülmesi için gerekli işbirliğini yapacaklarını dile getirdi.

        Bu konuda basında bilgi kirliliği olduğunu savunan Gencan, "Bazı yayınlarda gözaltı sayısı ve belediye personeline ilişkin yanlış bilgiler yer alıyor. Belediyeyle ilgili kısımda bir personel ve bir meclis üyesi var." dedi.

        Edirne Belediyesi olarak hukukun üstünlüğüne inandıklarını ve süreci şeffaf şekilde yöneteceklerini vurgulayan Gencan, savcılık tarafından yeni bilgi paylaşılması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

