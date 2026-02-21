Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak sabah etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oluyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.