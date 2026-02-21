Canlı
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:17
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.


        Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak sabah etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşlar şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

        Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oluyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması öngörülüyor.

