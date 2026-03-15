Edirne Valisi Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftar yaptı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftarda bir araya geldi.
Giriş: 15.03.2026 - 14:48
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftarda bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Kore gazisi 96 yaşındaki Arif Bacı ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
Sezer çifti, aileyle birlikte iftar yaptı ardından sohbet etti.
Vali Sezer, Bacı ve ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri