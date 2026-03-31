Nevruz Söğütlük Millet Bahçesi'nde kutlanacak

Edirne'de Nevruz Bayramı kutlamaları 4 Nisan Cumartesi günü Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, baharın müjdecisi, doğanın uyanışının ve kadim kültürün önemli simgelerinden Nevruz kutlamaları için kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'nın bu yıl Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelmesi ve hava muhalefeti nedeniyle etkinliklerin 4 Nisan'a ertelendiği belirtildi.



Söğütlük Millet Bahçesi'nde saat 13.00'te başlayacak kutlamalarda nevruz ateşi yakılacak, konserler, yarışmalar, atölyeler, çocuk oyunları, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Açıklamada, etkinliğin ayrıntılı programının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtilerek tüm vatandaşlar kutlamalara davet edildi.

