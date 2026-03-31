        Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmayla 5 şüpheli yakalandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 60 kilo 136 gram esrar ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmada uyuşturucu çetesiyle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 07:32 Güncelleme:
        Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmayla 5 şüpheli yakalandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 60 kilo 136 gram esrar ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmada uyuşturucu çetesiyle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri kapsamında şüpheli görülen bir tırı takibe aldı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan tır, kameralarla izlenerek X-ray taramasına sevk edildi.

        Tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır, arama hangarına alındı.

        Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi.

        - Bağlantılı 2. tır tespit edildi

        Ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yurt dışından gelen başka bir tırı da takibe aldı.

        Kapıkule Sınır Sahası'na giriş yapan tırda yapılan detaylı aramada da 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar bulundu.

        - Zehir tacirlerine ulaşıldı

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuyu teslim almaya geldikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 otomobile el konuldu.

        Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu çetesini yönettiği değerlendirilen bir kişinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi gözaltına alınarak Edirne'ye getirildi.

        Operasyonlarda toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 tır ve 1 otomobile el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Sisi'den Trump'a çağrı
        Sisi'den Trump'a çağrı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İngiltere Başbakanı: Savaşa sürüklenmeyeceğiz
        İngiltere Başbakanı: Savaşa sürüklenmeyeceğiz
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!

