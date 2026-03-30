        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de öğrencilerden "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği

        Edirne'de öğrenciler, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gıda israfına karşı bilinçli tüketim çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri tarafından, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Edirne Spor Salonu'nda program düzenlendi.

        Öğrencilerin sıfır atık konusunda sunum yaptığı, şiirler okuduğu programda atölye çalışmaları, geleneksel oyunlar, kompost uygulamaları ve sergiler yer aldı.

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı programda yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "gıda israfı" olarak belirlendiğini söyledi.

        Çocuklara erken yaşta sıfır atık bilinci kazandırmanın önemine işaret eden Sarı, 2022 yılında dünyada yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini belirtti.

        Bunun toplam gıdanın yaklaşık beşte birine karşılık geldiğini ifade eden Sarı, "Sadece gıda israfını azaltmak bile iklim için büyük bir çözüm olabilir. Sıfır atık bir tercih değil, zorunluluktur. Sıfır Atık Hareketi'nin başladığı 2017'den bu yana 74,5 milyon ton atık geri kazandırıldı. 553 milyon ağacın kesilmesi ve 150 milyon ton karbon salınımı engellendi. Tüketim alışkanlıklarımız değişmeden geleceğimizi korumamız mümkün değil. Bugün ürettiğimiz atık miktarı doğanın kendi kendini yenileme hızını aşmış durumda. Artık mesele ürettiğimiz değil nasıl tükettiğimizdir." dedi.

        Programa katılan öğrenciler de sıfır atık konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

        Öğrencilerden Kerem Can, ihtiyaçtan fazla gıda alınmasının israfa neden olduğunu belirterek, herkesin tüketimi kadar alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

        Umay Aslan da dünyanın geleceği için geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Sarı, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ve beraberindekiler öğrencilerle atölye çalışmalarına katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tu...
        Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tu...
        Edirne'de takside yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile sürücü tutuklandı
        Edirne'de takside yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile sürücü tutuklandı
        Edirne'de 62. Kütüphane Haftası törenle başladı
        Edirne'de 62. Kütüphane Haftası törenle başladı
        AK Parti'li Aksal, Edirne'nin restorasyon ve ulaşım projeleriyle turizmde i...
        AK Parti'li Aksal, Edirne'nin restorasyon ve ulaşım projeleriyle turizmde i...
        25. Edirne Tarım ve Sanayi Fuarı 15 Nisan'da başlayacak
        25. Edirne Tarım ve Sanayi Fuarı 15 Nisan'da başlayacak
        Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı