Edirne'de öğrencilerden "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği

Edirne'de öğrenciler, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gıda israfına karşı bilinçli tüketim çağrısı yaptı.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri tarafından, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Edirne Spor Salonu'nda program düzenlendi.



Öğrencilerin sıfır atık konusunda sunum yaptığı, şiirler okuduğu programda atölye çalışmaları, geleneksel oyunlar, kompost uygulamaları ve sergiler yer aldı.



Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı programda yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "gıda israfı" olarak belirlendiğini söyledi.



Çocuklara erken yaşta sıfır atık bilinci kazandırmanın önemine işaret eden Sarı, 2022 yılında dünyada yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini belirtti.



Bunun toplam gıdanın yaklaşık beşte birine karşılık geldiğini ifade eden Sarı, "Sadece gıda israfını azaltmak bile iklim için büyük bir çözüm olabilir. Sıfır atık bir tercih değil, zorunluluktur. Sıfır Atık Hareketi'nin başladığı 2017'den bu yana 74,5 milyon ton atık geri kazandırıldı. 553 milyon ağacın kesilmesi ve 150 milyon ton karbon salınımı engellendi. Tüketim alışkanlıklarımız değişmeden geleceğimizi korumamız mümkün değil. Bugün ürettiğimiz atık miktarı doğanın kendi kendini yenileme hızını aşmış durumda. Artık mesele ürettiğimiz değil nasıl tükettiğimizdir." dedi.



Programa katılan öğrenciler de sıfır atık konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.



Öğrencilerden Kerem Can, ihtiyaçtan fazla gıda alınmasının israfa neden olduğunu belirterek, herkesin tüketimi kadar alışveriş yapması gerektiğini söyledi.



Umay Aslan da dünyanın geleceği için geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Sarı, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ve beraberindekiler öğrencilerle atölye çalışmalarına katıldı.

