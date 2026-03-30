        AK Parti'li Aksal, Edirne'nin restorasyon ve ulaşım projeleriyle turizmde ivme kazanacağını belirtti:

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de sürdürülen restorasyon ve ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla kentin turizmde önemli bir ivme yakalayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi.

        Kentte devlet eliyle yürütülen projelerin sürdüğünü belirten Aksal, Edirne Sarayı restorasyonunun tamamlanmasının ardından kentin çehresinin değişeceğini ifade etti.

        Edirne Sarayı'nın kente büyük katkı sağlayacağını dile getiren Aksal, "Edirne Sarayı tamamlandığında iddia ediyorum iki-üç yıl içerisinde çok farklı bir Edirne ile karşılaşacağız. Mahmudiye Kışlası'nda kütüphane ve konferans merkezi yapacağız. Öte yandan Edirne İl Halk Kütüphanesi de Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden biri olacak. Bina çalışmalarında sona gelindi, tefrişat sürecine başlıyoruz." dedi.

        Aksal, Saraçlar Caddesi'nde yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

        - "Selimiye'yi en az 100 yıl ileriye taşıyacak bir restorasyon yapıldı"

        Selimiye Camisi'nin kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini ifade eden Aksal, yapılan çalışmaların yapıyı uzun yıllar koruyacağını vurguladı.

        Selimiye'nin ilk kez bu denli kapsamlı bir restorasyondan geçirildiğini belirten Aksal, "Uzmanların görüşüne göre Selimiye'yi en az 100 yıl ileriye taşıyacak bir restorasyon yapıldı. Kubbeleri, minareleri ve her aşamasıyla Selimiye elden geçti. Edirne kırmızısı renginde yeni halısı dokundu. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Edirne denilince Selimiye Camisi akla geliyor ancak Edirne Sarayı restorasyonu ve diğer projeler tamamlandığında kent çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacak." dedi.

        Aksal, Edirne ve ilçelerinde kurulan organize sanayi bölgelerinin de istihdama önemli katkı sağlayacağını söyledi.

        Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların sürdüğünü aktaran Aksal, "Demir Kuzey Marmara Projesi" olarak bilinen hattın ise bu yıl ihaleye çıkarılacağını belirtti.

        Söz konusu proje kapsamında Kapıkule'den başlayacak hızlı tren hattının Çatalca üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacağını ifade eden Aksal, "Bu hat sayesinde Edirne ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 1 saatin altına düşecek." diye konuştu.

        Aksal, Edirne için yapılacak her projeye destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

