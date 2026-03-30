Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de üretici birlikleri genel kurul toplantıları gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Edirne, Süloğlu ve Havsa Süt Üreticileri Birliği" ile "Edirne, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü Kırmızı Et Üreticileri Birliği"nin genel kurul toplantıları, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse toplantıda, hayvancılık sektörünün kırsal kalkınmanın temel yapı taşlarından olduğunu belirtti.

        Verimliliğin artırılması ve örgütlü üretimin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade eden Köse, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Toplantıda, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına İsmail Taşkın yeniden seçildi.

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Tunca, kooperatif başkanları, muhtarlar ve üreteciler de toplantıya katıldı.

        - Yaz öncesi "vektörle mücadele" çalışması

        Keşan ilçesinde yaz öncesi başlatılan "vektörle mücadele" çalışması sürüyor.

        Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vektörle mücadele ekipleri ilçe merkezi ve sahillerdeki çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

        Ekiplerin çakışmalarına belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

