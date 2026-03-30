Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Baharın Rengi Nağmelerin Sesi" konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de konser verecek. Konser, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Baharın Rengi Nağmelerin Sesi" adıyla düzenlenecek konserde, Türk müziği ve Rumeli ezgilerinden oluşan eserler seslendirilecek. Konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.

