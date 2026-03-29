        Edirne'de Astro Hackathon tamamlandı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Edirne etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Edirne'de Astro Hackathon tamamlandı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Edirne etabı tamamlandı.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 22 ekip, bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sundu.

        Jüri değerlendirmesi sonucunda Polaris ekibi "Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu" konulu sunumuyla birinci, Morve ekibi "Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) İçin Sinyal Doğrulama ve Anti-Spoofing" konulu sunumuyla ikinci, İntelstellar ekibi " Kapalı Döngü Uzay Tarımı Yaşam Destek Sistemi" konulu sunumuyla üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere belgeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler tarafından verildi.

        Hatipler, yaptığı konuşmada yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağının, öğrencilerin çalışmalarıyla gelecekte daha da yüksekte dalgalanacağına inandığını belirten Hatipler, "Bu anlamdaki katılım, eylem, plan, fikir, görüş ve düşüncelerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sunumlarda gördüm ki sizler Türkiye'nin teknoloji hamlesinin yerli ve milli olma şartını omuzlanmışsınız." ifadelerini kullandı.

        Hatipler, üniversitede TÜBİTAK iş birliğinde milli teknoloji atölyesini mayısta açmayı planladıklarını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

