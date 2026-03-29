Balkan Savaşları şehitleri, esir tutuldukları adada dualarla anıldı

Balkan Savaşı şehitleri, esir tutuldukları Sarayiçi Adası'nda dualarla anıldı.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince Sarayiçi'nde "Balkan şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" adlı program düzenlendi.



AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Sarayiçi'nde "26 Mart 1913 günü teslim olan Edirne Kalesi'nin er ve subayları tutsak kaldıkları burada, açlıktan ağaç kabuklarını yediler." yazılı kitabenin olduğu anıt çınar ağacı önünde yaptığı konuşmada, Balkan Savaşları sırasında Mehmet Şükrü Paşa komutasındaki kahraman askerlerin, Edirne’yi 155 gün boyunca hiçbir destek almadan büyük bir direnişle savunduğunu söyledi.



Bu süreçte açlık, yokluk ve salgın hastalıklara rağmen vatan topraklarını terk etmeyen askerlerin, şehadet mertebesine ulaştığını belirten İriş, "Bugün bulunduğumuz bu mübarek mekan, sadece bir anma alanı değil, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş, her karışında fedakarlık ve direnişin izlerini taşıyan bir şahitlik makamıdır. Bu topraklar, bizlere bırakılmış en ağır ve en kıymetli emanettir." dedi.



- "Bir benzeri Gazze'de yaşanıyor"



İriş, Balkan Savaşları'nda yaşanan acıların benzerinin bugün Gazze’de yaşandığını, masum insanların kuşatma altında, insanlık dışı saldırılara maruz kaldığını dile getirdi.



Siyonist işgalciler ve zalim ABD'nin dün Irak, Libya ve Suriye'yi bombaladığı gibi bugün aynı saldırganlık ve vahşeti İran için uyguladığını ifade eden İriş, uluslararası hukuk hiçe sayılarak hedef gözetmeksizin masum çocuklar ve sivillerin bombalandığını vurguladı.



- "Mukaddesatımız hedef alınıyor"



Birlikten, dirlikten ve Hakk'ın yanında durmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden İriş, şunları kaydetti:



"Acı bir hakikatle yüzleşmeliyiz. Bizler kendi içimizde ayrışırken, yapay gündemlerle oyalanırken, mukaddesatımız hedef alınmaktadır. Bu durum sadece bir zafiyet değil, tarih önünde ağır bir sorumluluktur. Hiç kimse unutmasın: Mescid-i Aksa yalnız değildir. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka son bulacaktır. Adalet tecelli edecek, zulüm sona erecektir.



İnanıyoruz ki zafer sabredenlerindir ve zafer yakındır. Bu anlamlı günde, Balkan Şehitliği'nde yatan ve bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların aziz hatırasına sahip çıkmak, bu milletin boynunun borcudur. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."



Şehitler için dua edilen programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Programda Balkan Savaşları'nda çekilen fotoğraflar da sergilendi.

