Trakya'da sağanak etkili oldu

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.



Edirne'de dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.



Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.



Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.



Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.



Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.



Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.



Tekirdağ'da da sabah başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor.







