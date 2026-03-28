Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de Astro Hackathon heyecanı başladı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Edirne ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri sunacak.

        Katılımcılar, uzay ve havacılık alanında ilgi duydukları problemlere yönelik ekipler halinde çözüm geliştirerek projelerini hayata geçirecek.

        Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda, TUA himayelerinde Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, ekiplerin projeleri yarın jüri tarafından değerlendirilecek.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, ekipleri ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

        Tan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı projenin Türkiye’nin birçok ilinde yürütüldüğünü söyledi.

        Gençlerin yapay zeka, teknoloji, yazılım ve uzay alanlarında projeler hazırlayacağını belirten Tan, "Gençler 48 saat boyunca projelerini hazırlayacak. Yarın akşam saatlerinde çalışmalar tamamlanarak jüriye sunulacak ve ödüllendirilecekler." dedi.

        Üniversitede kurdukları "Dijital Akıncılar" grubuyla dijital çağa yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tan, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

        Astro Hackathon Edirne Lideri Hakan Kavalcı ise etkinlikte yer alan 22 takımın, Türkiye’nin milli uzay hamlesi vizyonuna katkı sunacak fikirler geliştirmek için bir araya geldiğini belirtti.

        - Güncel projeler öne çıkıyor

        Yarışmada öğrencilerin hazırladığı güncel konulu projeler dikkati çekiyor.

        TED Edirne Koleji öğrencileri, "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Ağı" projesiyle yarışmada yer alıyor.

        BeeBeyond Takımı Lideri Yahya Çınar Kıyunat, yapay zeka destekli bir internet sitesi üzerinden NASA'dan veri toplayarak erken uyarı ağı oluşturduklarını anlattı.

        Sistemin tehlikeli bölgeleri önceden tespit ederek uyarı verdiğini belirten Kıyunat, projeye patent almak istediklerini ifade etti.

        Kıyunat, güneş fırtınalarının elektronik cihazlara zarar verdiğine dikkati çekerek bu ağ sayesinde olası zararların önlenebileceğini kaydetti.

        Edirne Lisesi Technova Takımı Lideri Metehan Ferdi Şahin ise Astro Hackathon'un gençlere dijital çağ, uzay ve havacılık alanlarında önemli bir gelişim fırsatı sunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

