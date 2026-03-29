Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Emin Cevat Tutar’ın himayelerinde, Süloğlu Belediyesinin desteğiyle Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için Bursa gezisi düzenlendi.



Gezi kapsamında öğrenciler, Cumalıkızık Mahallesi, Tophane ve Ulu Cami gibi tarihi mekanları gezdi.



Müze Keşan Bilim Atölyesi'nde öğrenciler deney yaptı.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müze Keşan'da 7-10 yaş grubu öğrencilerle sihirli süt ve volkan deneyi gerçekleştirildi.



Atölye yöneticisi Güliz Tunç Açıkgöz rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler deneylerle bilimin mucizelerine tanıklık etti.



- Enez Kaymakamı Ayık köy ziyaretlerini sürdürüyor



Enez Kaymakamı Merve Ayık, Kocaali köyünü ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayık ve beraberindeki kurum müdürleri, Kocaali köyünde Fatma Kavak ile Reyhan Küçük ve ailesini ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette talepler ve ihtiyaçlar yerinde dinlendi.



- Meriç'te bağımlıkla mücadele eğitimi



Meriç ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.



Meriç Halk Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rehber öğretmen Aşkın Ünal koordinatörlüğünde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim düzenlendi.



Eğitimde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında bilgilendirme yapıldı.







