        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'ndamadalyalar kazanan TED Edirne Koleji Kürek Kulübünü tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        İba, yaptığı yazılı açıklamada, TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün ilk kez katıldığı organizasyonda Türkiye 3’üncüsü olduğunu belirtti.

        Yarışlarda 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanan sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden İba, "Edirne’mizi başarıyla temsil eden sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başta kulüp başkanı ve kurucusu olan değerli eşim Nesim İba olmak üzere, kıymetli hocalarımızı, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Başarılarımız daim olsun." ifadelerini kullandı.

        - Makak'tan da tebrik

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda kupalar kazanan TED Edirne Koleji Kürek Kulübünü kutladı.

        Makak, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün yarışlarda gösterdiği üstün performansın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

        Türkiye’nin köklü kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı kulvarda yarışarak elde ettikleri başarıyı 3. kupa ile taçlandıran tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik ettiğini ifade eden Makak, şunları kaydetti:

        "Başta kulübün kurucusu ve başkanı sayın Nesim İba olmak üzere, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin azmi, disiplini ve inancıyla Edirne’mizi daha nice başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.


        Edirne Merkez İlçe Başkanı olarak, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, arı kuşlarının başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

        - Edirne Yesevi Hareketi Derneğinden tanıtım

        Edirne Yesevi Hareketi Derneği, Yesevi Arama Kurtarma'nın tanıtımını yaptı.

        Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, broşür dağıtarak vatandaşlara arama kurtarma gönüllüsü olmaları için çağrıda bulundu.

        Deneğin Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, gazetecilere, Edirne'nin olası bir İstanbul depreminde lojistik destek sağlayacak stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

        Yesevi Arama Kurtarma ekibinin AFAD'dan eğitim almaya devam ettiğini iade eden Cankaloğlu, "Eğitimler sonrası aktivasyon yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

        Yesevik Arama Kurtarma Edirne Ekip Lideri Sadık Bektaş da gönüllüleri ekiplerine katılmaya davet etti.

        - TÜGVA'nın Kitap Kurdu Yarışması yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması Edirne'de ilgi gördü.

        TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın Edirne ayağı Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

        Yarışma sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammet Fatih Demir, sınava katılımın yoğun olduğunu belirtti.

        Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık üç ay boyunca belirlenen kitapları okuyarak yarışmaya hazırlandığını aktaran Demir, yarışmanın en büyük kazanımının ödülden ziyade öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade etti.

        Demir, yarışma birincisi öğrencinin, ailesinden bir kişiyle umre ye gönderileceğini, ikinciye Balkanlar turu üçüncüye ise bilgisayar hediye edileceğini kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar

        Benzer Haberler

        Balkan Savaşları şehitleri, esir tutuldukları adada dualarla anıldı
        Balkan Savaşları şehitleri, esir tutuldukları adada dualarla anıldı
        Kazada Tofaş ağır hasar gördü
        Kazada Tofaş ağır hasar gördü
        Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
        Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
        Edirne güne yağmurla uyandı
        Edirne güne yağmurla uyandı
        Kaşıkçı'dan Isparta'daki festivalde "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi
        Kaşıkçı'dan Isparta'daki festivalde "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa