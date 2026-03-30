Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneğinin (KEDAK) Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre KEDAK ekibi, haberleşme, temel kampçılık ve navigasyon eğitimi aldı.

        Eğitim kapsamında, harita okuma, saha uygulamaları ve gece kampı eş zamanlı olarak gerçekleştirilerek ekibin afetlere müdahale kapasitesi güçlendirilildi.

        - DSİ'den sporcusuna tebrik

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Avusturya’daki şampiyonada birinci olan DSİ Spor Kulübü sporcusu Toprak Topatan'ı tebrik etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, Graz şehrinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonasına katılan Topatan'ın 1500 metre serbest kategoride 15.57.65 derecesiyle şampiyon olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Altyapısından itibaren Edirne DSİ Spor Kulübü bünyesinde yetişen şampiyon sporcumuz Toprak Topatan ile antrenörü Kardelen Üyümez’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        - Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz'a ziyaret

        Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Bağcı ve Yılmaz, kaymakamlıkta bir araya geldi.

        Yılmaz, ziyaret dolayısıyla Bağcı'ya teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
