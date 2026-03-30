        Edirne'de 62. Kütüphane Haftası törenle başladı

        Edirne'de 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Edirne'de 62. Kütüphane Haftası törenle başladı

        Edirne'de 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kırkpınar Kütüphanesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eserlerin kütüphanelerde anında okuyucularla buluştuğunu söyledi.

        Kütüphane Haftası'nın bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla kutlandığını belirten Soytürk, bu temanın kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişilen değil aynı zamanda bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli yaşam alanları olduğunu hatırlattığını dile getirdi.

        Bilgiye erişim biçimleri hızla değiştiğini ifade eden Soytürk, "Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri hayatımızın birçok alanında sıklıkla yer almaya devam ediyor. Ancak bu hızlı değişim içerisinde kütüphanelerimiz güvenilir bilginin merkezi olma özelliğini korumakta, hem geleneksel kaynakları hem de dijital imkanları bir araya getirerek bireylerin bilgiye doğru ve sağlıklı şekilde ulaşmasına katkı sağlamaktadır." dedi.


        İl Halk Kütüphanesi Müdürü Berna Erkan da kütüphanelerin bireyin kendini keşfettiği, geliştirdiği ve ruhunu dinlendirdiği, zihinsel, duygusal ve sosyal iyilik haline katkı sunan özel mekanlar olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından yıl boyunca en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

        Çocuk bölümünden en çok kitap okuyan Mustafa Daşdan, Akif Emre Karaçam ve Bilge Ela Kapkara ile yetişkin bölümünden en çok kitap okuyan İbrahim Aslan, Ahu Durak, Esin Kahramanoğlu ve Feride Nisanur Erdur'a ödülleri verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
