Her yıl taşkın yaşanıyordu, bu yıl kuraklık yaşanıyor Edirne'de nehirlerin debisi 3 kat düştü

Edirne’de kış döneminde her yıl taşkın yaşanan Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi bir yılda yaklaşık 3 kat düşerek adeta kuruma noktasına geldi. Geçen yılların aynı döneminde coşkun akan nehirler sel taşkınlarına neden olmuş ve mahsur kalan vatandaşlar askeri zırhlı tanklarla kurtarılmışken, şimdi ise nehirlerde adacıklar oluştu.

Trakya bölgesinin en önemli akarsularından Meriç, Tunca ile birlikte Edirne'ye hayat veren nehirler son aylarda yaşanan kuraklıktan dolayı adeta kurudu. Kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminde Meriç Nehri’nde su seviyesi 22 Ocak 2018 tarihinde 182 metreküp/saniye iken bugün ise 72 metreküp/saniyeye kadar düştü. Tunca Nehri’nde de su seviyesi 22 Ocak 2018 tarihinde 26 metreküp/saniye iken bugün ise 10 metreküp/saniyeye kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehirlerin yatağında kum adacıkları oluştu. Geçen yılların aynı döneminde coşkun akan nehirler sel taşkınlarına neden olmuş ve mahsur kalan vatandaşlar askeri zırhlı tanklarla kurtarılmıştı.



“Yaz ayında bu kadar kuraklık olmadı”

Bu zamana kadar kış mevsiminde böyle bir kuraklık görmediğini söyleyen Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, ciddi kuraklık olduğunu ifade ederek, Cuma günü Selimiye Camisinde yağmur duası yapacaklarını belirtti. Şu an yaşanan kuraklığın yaz mevsiminde bu kadar etkili olmadığının altını çizen Suiçmez, yağış olmazsa üreticiyi zor günlerin beklediğini söyledi.



“Çiftçi zor durumda kalacak”

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise geçen yıl metrekareye 790 litre yağış düşerken bu yıl metrekareye 400 litre yağışın düştüğünü söyledi. “Şu an baktığımızda mahsulün sıkıntılı bir süreci yok ama bu günlerde kış yağışını almamız lazım” diyen Arabacı, “Eğer yağış almazsak çiftçi zor durumda kalacaktır” açıklamasında bulundu.



“Böyle kuraklık görmedik”

TarımKoop Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı, KöyKoop Edirne Birliği Başkanı Ahmet Erken de, “Aralık Ocak aylarının böyle bir kuraklık görmedik. Buğdayların yağmura ihtiyacı var. Çeltik üreticisi tedirgin. Barajlarımız boş. Bulgaristan'da barajlar boş. Nehirlerin debisi düşük. Geçen yıllar taşkınlar yaşanıyordu bu yıl kuraklık yaşanıyor”dedi.

Öte yandan, Edirneliler yarın cuma namazı öncesi Selimiye Camisinde yağmur duası yapacak.

