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Edirne’de trafik kazası: 2 yaralı Motosiklet ekipmanı hayatını kurtardı

İHA

Edirne'de, bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruma kıyafeti ekipmanlarının tam olması şiddetli kazada adeta hayatını kurtardı. Araç sürücüsü de kazayı hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralı olarak atlattı.

Edirne’de trafik kazası: 2 yaralı Motosiklet ekipmanı hayatını kurtardı

Edirne’de, bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruma kıyafeti ekipmanlarının tam olması şiddetli kazada adeta hayatını kurtardı. Araç sürücüsü de kazayı hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Lozan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 FC 887 plakalı otomobil sürücüsü ile T.Ç. yönetimindeki 22 AAS 801 plakalı motosiklet çarpıştı. Şiddetli kazada, motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şiddetli kazada, motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruma kıyafetlerinden oluşan ekipmanları adeta hayatını kurtardı. ‘Arnavut kaldırımı’ olarak bilinen taşlarla kaplı olan caddede motosiklet sürücüsü önce araçtan daha sonra yol zemininde ciddi hasar gördü. Bilinci açık olan fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün ekipmanlarının tam ve donanımlı olması sayesinde olası muhtemel bir can kaybı olayı yaşamaktan kurtuldu. Kazaya karışan söz konusu aracın da hava yastıklarının açılması nedeniyle araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

112 Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü T.Ç.’ye kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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