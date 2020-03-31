Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2)



KARARLAR UYGULAMAYA GEÇTİ

Edirne'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç girişçıkışları da yasaklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereğince yoğunluğun olduğu çarşı merkezindeki İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddeleri ile bağlantılı cadde ve sokakları araç trafiğine kapattı. Saat 18.00 itibariyle ise zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı. Karara birçok esnafın uyduğu ve iş yerini kapattığı görüldü. Polis ekipleri de, çarşıda devriye gezerek, anonslarla vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

'ÖNLEMLER ARTIRILABİLİR DE AZALTILABİLİR DE'

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Valimizin takdirleriyle Keşan Kaymakamımızın Başkanlığı´nda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplandık ve kararlar aldık. Yoğun olan yerlerde araç ve yaya trafiğini azaltmak için tedbir aldık. Panik havasına gerek yok. Bugün ilçemizde insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve koronavirüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve saat 18:00´den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme kararları alındı. Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak kümeleşmenin önüne geçilecek. Araçlarla çarşı merkezine gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Mahalledeki kasap, bakkal, manavdan alışverişinizi yapın. Sadece acil banka işleriniz için kurallara uyarak çarşı merkezine gelin. Bu kararlar geçici. Önlemler artırılabilir de azaltılabilir de. Durum gözlenecek. Keşan´da Çarşı´daki yoğunluğu azaltırsak önlemler azaltılacaktır. Alınan kararlar, Keşan´a giriş çıkışların yasaklandığı anlamına gelmiyor" dedi.Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-03-31 19:20:49



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