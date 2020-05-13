Bilim kurulu çalışmalarını tamamladı, Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren yaptığı açıklamada, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabet Selimiye Caminin restorasyonu için bilim kurulunun da çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte tüm hazırlıkların tamamlandığını ve restorasyon için Genel Müdürlük ve Bakanlık nezdinde değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Edirne için Selimiye Caminin en önemli yapıların başında geldiğini söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Selimiye camisinin restorasyonu için projenin tamamlandığını belirterek, oluşturulan bilim kurulundaki uzman kişilerin mimari, sanat, tarihi ve malzeme konusunda da kararlar aldığını ifade etti.



34 yıl sürecek restorasyon, ibadete engel olmayacak

Tüm hazırlıkların tamamlandığının altını çizen Güneren, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmelerinin sürdüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarının 3 ila 4 yıl arasında sürmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Restorasyonun sürdüğü esnada ibadetin ve ziyaretin engellenmeyeceğini de duyuran Güneren, gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

12 yapıya daha proje

“Proje bizim işimizin mutfağı bir restorasyona başlamadan önce proje mutlaka olmalı” diyen Güneren, Edirne’de tarihi 12 yapının daha proje teminini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayarak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yapıların yüzde 100’ünün proje temininin sağlanmış olacağını söyledi.

Ayrıca Güneren, kuru gıda, muhtaç maaşı, burs ödemeleri ve restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı.

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