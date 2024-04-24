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        Katı Atık Yönetim Birliklerine üye seçimi gerçekleştirildi

        Edirne İl Genel Meclisinde katı atık yönetim birliklerine üye seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:14
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        Katı Atık Yönetim Birliklerine üye seçimi gerçekleştirildi
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        Edirne İl Genel Meclisinde katı atık yönetim birliklerine üye seçimi yapıldı.

        İl Genel Meclisinin nisan ayının son toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında yapıldı.

        Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Edirne, Güney Edirne ve Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliklerine üye seçimi gerçekleştirildi.

        Toplantıya katılan CHP İl Başkanı Samet Kahraman ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, meclise çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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