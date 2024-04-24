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        Edirne'de jandarmadan dron ile havadan denetim

        Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:47
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        Edirne'de jandarmadan dron ile havadan denetim
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        Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda, Keşan-Enez karayolu Abdurrahim köyü yakınlarında jandarma ekipleri denetim yaptı.

        Seyir halindeki sürücülerin ve araçların trafik kurallarına riayeti, hız ve emniyet tedbirleri kontrollerinin yapıldığı denetimde, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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