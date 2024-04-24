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        Edirne'de toz taşınımı etkili oldu

        Edirne'de çamurla karışık yağış görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:12
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        Edirne'de toz taşınımı etkili oldu
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        Edirne'de çamurla karışık yağış görüldü.

        Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamur oldu.

        Araçları kirlenen sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken bazıları da oto yıkamacılara gitti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinden azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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