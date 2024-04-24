Edirne'de toz taşınımı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinden azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Araçları kirlenen sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken bazıları da oto yıkamacılara gitti.

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